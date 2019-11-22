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Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"

Он опубликовал фото материалов уголовного расследования. 

Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Сергей Литвиненко
Фото: facebook.com/profile.php?id=100037535435594

Бывший народный депутат Игорь Луценко опубликовал материалы уголовного производства относительно своего похищения и убийства Юрия Вербицкого, которое произошло во время Революции Достоинства в январе 2014 года.

В документах говорится, что нынешний депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко с 19 по 22 января (похищение произошло в ночь на 21 января) 24 раза говорил по телефону с неким Щинкиным, который является фигурантом этого уголовного расследования. Снимки документов Луценко опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Луценко, Литвиненко был руководителем одного из спиртзаводов, по его информации, контролируемых Алексеем Чеботаревым, который, вероятно, финансировал титушек, подозреваемых в причастности к похищению Вербицкого и Луценко.

"Так вот, во время этого преступления такой себе Щинкин, правая рука Чеботарева по самым деликатным заданиям, 24 раза говорил с Литвиненко. Примерно так же активно Щинкин наяривал титушкам из группы непосредственных похитителей", - сообщил Луценко. 

Фото: facebook.com/igor.lutsenko

Напомним, Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из помещения Александровской больницы в ночь на 21 января. Прямо из кабинета врача их вывезли за город, пытали, избивали, а после выбросили в лес под Киевом, в разных местах. Игорю Луценко удалось спастись, а Юрий Вербицкий был найден мертвым.

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