Президент Владимир Зеленский заявил, что для почтения памяти погибших в Революции достоинства одного музея недостаточно - необходимо наказать виновных в гибели людей.

Об этом он сказал утром в понедельник во время выступления на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

"День достоинства и свободы - особенный для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будуть жить в свободном, демократическом и цветущем государстве. Достоинство и свобода - неотъемлемые составляющие нашей ДНК", - сказал президент Украины.

"В месте, где мы находимся, обязательно появится музей Революции достоинства. Но будем откровенны, для почтения памяти каждого погибшего музея недостаточно. Нам нужны реальные результаты расследований дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны получить ответы, а виновные обязательно должны получить наказание", - добавил он.

Напомним, что в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы, он посвящен двум революциям - Оранжевой в 2004 году и Революции достоинства 2013-2014 годов.