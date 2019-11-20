Экс-главе СБУ Киева, руководившему зачисткой Евромайдана, суд вернул паспорт

Шевченковский суд Киева 20 ноября вернул паспорт гражданина Украины бывшему начальнику Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, которого обвиняют в организации силового штурма Майдана 18 февраля 2014 года.

Эту информацию подтвердила адвокат семей Небесной Сотни Марина Лиличенко, передает Громадське радіо.

По ее словам, суд вернул Щеголеву украинский паспорт, но не вернул зарубежный.

Несмотря на это, по мнению адвоката, риск побега обвиняемого остается.

"И с украинским паспортом он может выехать в страны СНГ", - отметила Марина Лиличенко.

25 октября сообщалось, что суд отменил домашний арест Щеголеву - суд отпустил его под личное обязательство. Требование об изменении меры пресечения защита обвиняемого аргументировала необходимостью выезда за пределы Украины с целью лечения. Мера пресечения действует до 23 декабря включительно.

С 21 августа 2015 года по 26 июня 2019 года Щеголев находился под стражей, потом ему смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест.

Напомним, Щеголева обвиняют в том, что он руководил зачисткой Майдана 18-10 февраля 2014 года, когда был подожжен Дом профсоюзов, погибли 20 человек и были ранены более 200.

Экс-командиру СБУ в Киеве и области грозит пожизненное заключение.