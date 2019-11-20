Генпрокуратура передала все свои дела в производство ГБР, НАБУ, СБУ и Нацполицию.

Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Мы передали практически все уголовные производства. Большинство в ГБР, большая часть в НАБУ, Нацполицию и СБУ", - сказал он. По его словам, с 21 ноября Генпрокуратура теряет право открывать и вести расследование. В связи с этим и переданы дела в другие правоохранительные органы.

Напомним, военная прокуратура начала процесс перехода в подчинение Генпрокуратуры. На данный момент военных прокуроров выводят из Министерства обороны. Все виды обеспечения прокуроры будут получать в Генпрокуратуре, чтобы не было конфликта интересов.