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Генпрокуратура передала все свои дела в производство ГБР, НАБУ, СБУ и Нацполицию

С 21 ноября Генпрокуратура теряет право открывать и вести расследование. 

Генпрокуратура передала все свои дела в производство ГБР, НАБУ, СБУ и Нацполицию
Фото: Макс Левин

Генпрокуратура передала все свои дела в производство ГБР, НАБУ, СБУ и Нацполицию. 

Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Мы передали практически все уголовные производства. Большинство в ГБР, большая часть в НАБУ, Нацполицию и СБУ", - сказал он. По его словам, с 21 ноября Генпрокуратура теряет право открывать и вести расследование. В связи с этим и переданы дела в другие правоохранительные органы. 

Напомним, военная прокуратура начала процесс перехода в подчинение Генпрокуратуры. На данный момент военных прокуроров выводят из Министерства обороны. Все виды обеспечения прокуроры будут получать в Генпрокуратуре, чтобы не было конфликта интересов.

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Источник: "Украинские новости"
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