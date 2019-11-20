ГБР назвало 13 дел, в которых фигурирует Порошенко

Сообщается, что пятый президент трижды явился на допросы и 20 раз - не явился.

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствах, фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что во время досудебного расследования были допрошены 562 свидетеля, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам. Также было назначено 35 экспертиз, в том числе 27 - в уголовном производстве по захвату Россией украинских кораблей в районе Керченского пролива.

Порошенко три раза явился на допросы в ГБР и 20 раз - не явился. Также он не пришел на проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа по делу о возможном уклоненит от уплаты при продаже ЗАО Завод "Кузница на Рыбацком".

"В Генеральную прокуратуру направлен проект сообщения о подозрении Порошенко в производстве по факту неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года", - напомнили в Бюро.

Перечень уголовных производств:

1. Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Российской Федерацией, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.

2. Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины.

3. Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната).

4. Незаконная переправка через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы).

5. Незаконное задержание Михаила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Польшу.

6. Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Республику Молдова.

7. Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земучастка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.

8. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

9. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".

10. Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".

11. Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановление возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.

12. Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.

13. Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда Киева со стороны президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".

Напомним, в мае бывший замглавы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов заявил о подаче в ГБР и другие правоохранительные органы более 10 заявлений якобы о преступлениях Порошенко.