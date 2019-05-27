​Портнов подал в ГБР четвертое из "десятков" заявлений на Порошенко

Вернувшийся в Украину бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований четвертое заявление на экс-президента Украины Петра Порошенко, при котором он проживал за границей. По словам Портнова, у него есть еще десятки подобных заявлений.

Новое заявление касается назначения членов Высшего совета правосудия. Портнов заявил в ГБР, что Порошенко противоправно изменил ключевые условия конкурса по отбору кандидатов для назначения в ВСП, фактически отстранив от него конкурсную комиссию.

Он усматривает в действиях Порошенко признаки преступлений, предусмотренных ст.109 (захват власти) и 382 (невыполнение решения суда) Уголовного кодекса.

"У нас еще десятки подготовленных заявлений, но в ближайшие недели мы сосредоточимся на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырёх уголовных производств", - написал Портнов в телеграме.

Напомним, во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину и начал писать жалобы на Порошенко.