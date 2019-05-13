Порошенко назначил членами Высшего совета правосудия Исакова и Василенко

Президент Петр Порошенко назначил членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко.

Об этом говорится в указах №217 и №218 от 13 мая.

Василенко в 2015 был назначен членом Высшей квалификационной комиссии судей.

Исаков является членом Высшей квалификационной комиссии адвокатуры, а также членом Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

В апреле Окружной админсуд Киева запретил назначать членов ВСП по квоте президента.

Как сообщалось, в мае Порошенко назначил 75 судей Верховного Суда.