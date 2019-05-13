Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
ГлавнаяПолитика

Порошенко назначил членами Высшего совета правосудия Исакова и Василенко

Указы подписаны 13 мая.

Порошенко назначил членами Высшего совета правосудия Исакова и Василенко
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко назначил членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко.

Об этом говорится в указах №217 и №218 от 13 мая.

Василенко в 2015 был назначен членом Высшей квалификационной комиссии судей.

Исаков является членом Высшей квалификационной комиссии адвокатуры, а также членом Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

В апреле Окружной админсуд Киева запретил назначать членов ВСП по квоте президента.

Как сообщалось, в мае Порошенко назначил 75 судей Верховного Суда.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также