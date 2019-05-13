Кольченко выпустили из штрафного изолятора российской колонии

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, который содержится в исправительной колонии в российском Копейске, после пребывания на праздничные дни в штрафном изоляторе вернулся в отряд.

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, передает Укринформ.

"Сегодня адвокат (Уральской правозащитной группы - ред.) посетил Александра Кольченко. Подробности таковы: его поместили в ШИЗО 30 апреля, вернулся в отряд он 10 мая. В общем Саша чувствует себя нормально, настроение хорошее", - рассказала правозащитница.

Она сообщила о том, что политзаключенный ознакомился с документами Уральской правозащитной группы, составленными по итогам их общения с прокуратурой по поводу максимального веса посылок и передач (по закону он может превышать 20 кг). Щур рассказала, что Кольченко не поступают газеты.

Правозащитница назвала причину последнего помещения Кольченко в ШИЗО - употребления им "нецензурной лексики". Притом, что, по ее словам, "Саша вообще никогда ее не употребляет". Татьяна Щур добавила, что первое помещение Кольченка в ШИЗО также было по этой причине, а также за употребление жаргона - вместо слова "общежитие" он употребил слово "барак".

Напомним, активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.