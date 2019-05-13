Порошенко: я заинтересован в том, чтобы парламент скорее определился с датой инаугурации

Он подчеркнул важность введения традиции, чтобы действующий президент звонил новоизбранному и предлагал свою помощь.

Президент Петр Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы парламент скорее определился с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, передают "Українськi Новини".

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации. С моей стороны будет только поддержка скорейшего вступления господина Зеленского на пост Президента", - сказал Порошенко по итогам переговоров с главой Европарламента Дональдом Туском.

Порошенко также отметил, что он гордится демократичностью и честностью проведенных президентских выборов.

Он подчеркнул важность введения традиции, которая состоит в том, чтобы действующий президент после оглашения результатов выборов звонил новоизбранному и предлагал свою помощь и консультации.

Напомним, актер Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 73% голосов избирателей. Сразу после второго тура выборов Зеленский отправился на выходные в Турцию, по возвращении в Украину начал проводить встречи с представителями общественности, религиозными деятелями, представителями международных организаций.

Инаугурацию Зеленского должна назначить Верховная Рада, ожидается, что этот вопрос рассмотрят в ближайшую пленарную неделю - с 13 по 17 мая. 10 мая Зеленский обратился к парламенту с требованием провести свою инаугурацию 19 мая.