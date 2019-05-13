"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
У Зеленского запустили видеоролик за роспуск Верховной Рады
У Зеленского запустили видеоролик за роспуск Верховной Рады
Times составил рейтинг самых богатых резидентов Британии, в первой десятке - трое россиян
Times составил рейтинг самых богатых резидентов Британии, в первой десятке - трое россиян
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
ГлавнаяПолитика

Рада на этой неделе рассмотрит вопрос даты инаугурации Зеленского

Депутаты Куприй и Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета.

Рада на этой неделе рассмотрит вопрос даты инаугурации Зеленского
Фото: facebook/Верховна Рада України

Внефракционные нардепы Виталий Куприй и Надежда Савченко требовали от спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия включить в повестку дня вопрос о назначении даты инаугурации президента Владимира Зеленского на 19 мая. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Депутат Куприй прервал вступительное слово Парубия. Его поддержала депутат Савченко, которая потребовала "дать президенту работать как можно быстрее".

Спикер отреагировал жестко, потребовав от депутатов покинуть согласительный совет.

"Люди из так называемого межфракционного объединения "За Зеленского" сегодня дискредитируют себя, дискредитируют работу парламента, дискредитируют самого Зеленского... Мне жаль, что такие люди сегодня есть в парламенте", - сказал Парубий.

Он также напомнил, что в парламенте зарегистрировано 5 проектов постановлений о дате инаугурации. Один проект постановления был отозван в воскресенье.

"Мы рассмотрим эти постановления и я уверен, что это будет один из ключевых вопросов на этой неделе", - заверил спикер.

В конце своей речи Куприй положил на стол спикера наручники, после чего вместе с Савченко покинул заседание согласительного совета.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский опубликовал видеообращение к Раде, в котором потребовал назначить инаугурацию на ближайшее воскресенье, 19 мая, - в день памяти жертв политических репрессий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также