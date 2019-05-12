​Геращенко обустроит свою приемную в палатке для сбора помощи армии, которую хотят снести в Харькове

В ближайшее время нардеп обещает провести там личный прием.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко согласилась на предложение волонтеров обустроить в установленной в центре Харькова волонтерской палатке "Все для победы", которой грозит снос, свою общественную приемную.

Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой все эти 5 лет собирали гуманитарку для фронта, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь. Дала согласие. И в ближайшее время проведу там личный депутатский прием. Нет реваншу" , - написала Геращенко.

Ранее сообщалось, что 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным. По его словам, "на нее уже невозможно смотреть" из-за грязии фрагментов снарядов, которые на ней изображены.

Опубликованное на сайте горсовета предписание от 11 мая обязывает волонтеров в течение трех дней демонтировать палатку. Согласно документу, палатка установлена на земле коммунальной собственности без разрешительных документов.

Ранее сегодня в центре Харькова прошел митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии. По данным полиции, в акции принимали участие около 600 человек.