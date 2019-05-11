Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Коломойский рассказал, с кем "Слуга народа" согласится на коалицию в парламенте
Коломойский рассказал, с кем "Слуга народа" согласится на коалицию в парламенте
У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского
У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
ГлавнаяПолитика

Российские паспорта в ОРДЛО будут выдавать в первую очередь "силовым структурам" боевиков, - Минобороны

"Теперь де-факто и де юре оружие на незаконно оккупированных территориях будут применять граждане РФ".

Российские паспорта в ОРДЛО будут выдавать в первую очередь "силовым структурам" боевиков, - Минобороны
Фото: 24daily.net

Российские паспорта в ОРДЛО будут выдавать в первую очередь представителям "силовых структур" боевиков. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, говорится на сайте Минобороны.

"Есть основания утверждать, что в первую очередь паспортизация будет проведена в т. н. "силовых структурах" оккупационных администраций. Поэтому, и де-факто и де юре, применение оружия на незаконно оккупированных территориях будет осуществляться гражданами Российской Федерации, который теперь будут иметь российские паспорта ", - сказал Петренко.

По его словам, это было предметом серьезного внимания во время заседания Совета безопасности ООН. Итогом стало осуждение таких противоправных действий и призыв к Российской Федерации решать все вопросы в русле международного права.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ОРДЛО получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Им не нужно сдавать обязательные экзамены и жить в России более пяти лет. Обращение за паспортом будет рассматриваться в течение всего трех месяцев.

27 апреля Путин заявил, что этот упрощенный порядок может быть расширен на всех украинцев.

Кабмин Украины инициировал введение персональных санкций против граждан РФ, причастных к организации незаконной выдачи паспортов украинцам на оккупированных территориях. Кроме того, жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, не смогут получать пенсии и другие соцвыплаты в Украине.

Украина также официально попросила международное сообщество отреагировать на российские паспорта в ОРДЛО. МИД просит страны ЕС, НАТО, "Большой семерки" не признавать эти паспорта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также