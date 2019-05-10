У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского

Администрация президента Украины Петра Порошенко опубликовала официальное заявление в ответ на видеообращение избранного президента Владимира Зеленского.

"Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и к позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции. К моменту инаугурации нового Президента Петр Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции", - сказано в заявлении.

"Украина это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейского традиции, так как это принято в демократических странах. Поэтому он подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности", - заявили в Администрации.

Следовательно, в команде Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации.

"Положительный сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию ... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом", - парировали в АП критику Зеленского.

Напомним, ранее сегодня Зеленский опубликовал видеообращение к Верховной Раде с требованием назначить инаугурацию на 19 мая. Избранный президент обвинил в затягивании не только депутатов, но и действующего президента, сравнив его с туристом, покидающим отель.