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Директор НАБУ отказался от устного допроса и заявил, что даст показания письменно

Такая процедура предусмотрена законом.

Директор НАБУ отказался от устного допроса и заявил, что даст показания письменно
Артем Сытник
Фото: uacrisis.org

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался от устного допроса в Генпрокуратуре и заявил о готовности давать показания письменно.

Об этом "Українським Новинам" сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, в начале допроса Сытник заявил, что хочет давать показания собственноручно (такая процедура предусмотрена законом) и для этого ему необходимо время, включая возможность предоставления подтверждающих показания документов.

Заявление Сытника было отмечено в протоколе и на этом следственное действие было завершено.

Кроме того, составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных расследования. Таким образом, по сути допрос не состоялся.

Напомним, в пятницу Сытник пришел на допрос в ПУ по делу о превышении служебных полномочий должностными лицами Бюро из-за вмешательства в выборы президента США. Сообщалось, что его вызвали в качестве свидетеля. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Сытника также допросят по поводу информации о том, что он не заплатил за отдых на базе в Ровенской области.

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Источник: "Украинские новости"
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