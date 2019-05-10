Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
Атака на голову КС: операція інавгурація
Атака на голову КС: операція інавгурація
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
ГлавнаяПолитика

Луценко: ​Сытник не заплатил за отдых на базе в Ровенской области

По словам генпрокурора, директор НАБУ "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными".

Луценко: ​Сытник не заплатил за отдых на базе в Ровенской области
Юрий Луценко
Фото: Макс Левин

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ровенской области.

Об этом Луценко заявил во время визита в Днепропетровскую область, передают "Українські Новини".

По его словам, Сытник отдыхал на одной из охотничьих баз отдыха области.

"Следователи Госбюро расследований установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет опрошен также по этому вопросу", - заявил Луценко.

Он отметил, что если у Сытника не будет каких-то документальных опровержений этой информации, она поступит в Министерство внутренних дел для подготовки против него протокола о коррупции.

Напомним, сегодня Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру. Сообщалось, что его вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения полномочий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также