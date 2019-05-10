Луценко: ​Сытник не заплатил за отдых на базе в Ровенской области

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ровенской области.

Об этом Луценко заявил во время визита в Днепропетровскую область, передают "Українські Новини".

По его словам, Сытник отдыхал на одной из охотничьих баз отдыха области.

"Следователи Госбюро расследований установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет опрошен также по этому вопросу", - заявил Луценко.

Он отметил, что если у Сытника не будет каких-то документальных опровержений этой информации, она поступит в Министерство внутренних дел для подготовки против него протокола о коррупции.

Напомним, сегодня Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру. Сообщалось, что его вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения полномочий.