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Луценко представил нового прокурора Днепропетровской области

Им стал Роман Токарь.

Луценко представил нового прокурора Днепропетровской области
Фото: Facebook.com/LlutsenkoYuri

Сегодня, 10 апреля генеральный прокурор Юрий Луценко представил коллективу Днепропетровской областной прокуратуры нового облпрокурора Романа Токаря. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице Facebook.

"Рабочий день в Днепре. Оперативное совещание прокуроров областей под председательством генпрокурора Луценко. Кроме того, коллективу прокуратуры области представлен новый прокурор области - Роман Токарь", - написала она.

Также Сарган отметила, что предыдущего прокурора Виктора Матвийчука, избрали членом Высшего совета правосудия.

Напомним, после победы на президентских выборах, Зеленский заявил, что не намерен оставлять Юрия Луценко на должности генерального прокурора. Однако 6 мая 2019 года Луценко сказал, что не видит юридических и моральных оснований уходить в отставку.

По его словам, закон о прокуратуре предусматривает смену генпрокурора в двух случаях: если он сам хочет уйти или если его отправила в отставку Верховная Рада.

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