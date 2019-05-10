Минюст снова конфисковал более $3 млн средств Януковича

Деньги были сняты с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ «Укргазбанк».

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции снова взыскала в пользу Украины 55 млн гривен и 1 млн долларов, связанных с беглым бывшим президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, отмечается в пресс-центре Минюста.

Средства были конфискованы с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые были связаны с Януковичем и бывшими чиновниками.

«Возврат средств в пользу государства Украина состоялся при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ« Укргазбанк», - отметила Светлана Глущенко.

Она уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет государственной исполнительной службы Украины поступили деньги по обоим судебным производствам в сумме 55 млн 342 тыс. 762 грн и 1 млн 10 тыс. 72 доллара США.

Напомним, в марте 2017 года по решению Краматорского райсуда Донецкой области были конфискованы около 1,5 млрд долларов. Деньги были конфискованы в рамках приговора экс-директору компании "Газ Украины-2020" Сергея Курченко - Сергею Кашкину. Курченко являлся соратником Януковича.

В сентябре 2017 года вступило в силу решение Сосновского райсуда Черкасс о еще одной спецконфискации - на сумму 200 млн долларов.

22 февраля 2019 года в государственный бюджет еще были перечислены еще 1,5 млрд гривен, которые в порядке спецконфискации отобрали у окружения бывшего президента Виктора Януковича. Эту сумму также взыскали со счетов кипрских компаний Erosaria и Aldoza Investments.