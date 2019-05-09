Юлия Светличная: "Память нас объединяет"

9 мая на Национальном мемориальном комплексе в Дергачевском районе прошли мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне с участием главы Харьковской ОГА Юлии Светличной.

Первым событием дня стало возложение цветов к монументальной стеле погибшим воинам. В нем приняли участие ветераны Второй мировой войны, участники боевых действий на территории других государств, воины АТО, общественность и руководство области. Память погибших почтили минутой молчания, после которой прозвучал военный салют.

«Как всегда, 8 и 9 мая нас объединяют. И сегодня мы все вместе - ветераны Второй мировой и дети войны, воины ООС и АТО, участники различных боевых действий, а также все харьковчане объединились, потому что память нас объединяет. Объединяет друг с другом, поколение - с поколением, украинцев - со всем миром. Мы можем верить в разных богов, общаться на разных языках, можем мечтать о разном, но объединить нас должна мечта о строительстве нашего общего будущего, поэтому давайте объединяться для того, чтобы развиваться и жить в мире», - сказала глава ХОГА Юлия Светличная.

Она поблагодарила ветеранов Второй мировой войны и пожелала всем присутствующим украинским воинам всех времен здоровья, вдохновения и сил.

9 мая торжественные мероприятия прошли во всех районах Харьковской области. Наиболее массовые собрания граждан состоялись в Харькове и на Дергачевщине, сообщает ГУ Национальной полиции в Харьковской области. Всего по состоянию на 15-30 в официальных мероприятиях на мемориальном комплексе «Высота Маршала И. С. Конева», организованных Харьковской областной государственной администрацией, приняли участие более 25 000 жителей Харьковщины и гостей области. Всего в течение дня в праздничных мероприятиях планируется участие более 60 000 граждан.