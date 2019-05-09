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​Климкин сообщил о незаконном удержании в посольстве Дании мальчика из Запорожья

Мать ребенка утверждает, что ее сына похитил ее бывший муж, гражданин Дании.

​Климкин сообщил о незаконном удержании в посольстве Дании мальчика из Запорожья
Фото: facebook.com/alinaalinlna

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет о незаконном удержании в посольстве Дании украинского ребенка, похищенного неделю назад в Запорожье.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Министр сообщил, что дважды разговаривал с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном по этому поводу.

"Способствовать семейному примирению - непростое дело. Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это еще больше подливает масла в огонь в и без того сложной ситуации", - подчеркнул Климкин.

Он также заявил, что его заверили в том, что дело должно сдвинуться с мертвой точки.

Мать ребенка Анастасия утверждает, что ее сына в Запорожье 2 мая похитил ее бывший муж, гражданин Дании. Он планирует вывезти ребенка за границу без ее соглассия.

Фото: facebook.com/alinaalinlna

Напомним, ранее в Одессе инсценировала похищение своего семимесячного ребенка.

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