​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп
​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Атака на голову КС: операція інавгурація
Атака на голову КС: операція інавгурація
ГлавнаяПолитика

За два года Высший совет правосудия уволил более тысячи судей

Уволены также 277 судей из Крыма.

За два года Высший совет правосудия уволил более тысячи судей
Фото: facebook.com/highcouncilofjustice

Высший совет правосудия уволил 1035 судей с 2017 года, когда ВСП начала свою работу. Об этом в интервью LB.ua сказал екс-глава ВСП Игорь Бенедисюк.

"1035 судей были уволены с 2017 года, когда начала работу ВСП. Из них по особым обстоятельствам (совершение существенного дисциплинарного проступка, нарушение присяги судьи, в связи с нарушением требований относительно несовместимости, непрохождение квалификационного оценивания) - 283 судей, в том числе за совершение существенного дисциплинарного проступка - 249, в связи с нарушением требований относительно несовместимости - 17", - сказал он.

"Всего с 2015 году "по особым обстоятельствам" уволены 593 судьи. В 2015-2016 годах главные увольнения за нарушение присяги касались судей Крыма. Это касалось 277 из них. Еще 28 - были уволены по другим основаниям.

Замечу, что с начала работы ВСП расширилась палитра дисциплинарной ответственности судей. Ранее было лишь предупреждение, выговор и увольнение. А сегодня - 19 причин, по которым могут уволить судью", - добавил Бенедисюк.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также