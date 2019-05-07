Главой ВАКС избрали экс-судью райсуда Харьковской области Танасевич

Елена Танасевич будет возглавлять ВАКС три года.

Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана главой Высшего антикоррупционного суда.

Об этом свидетельствуют результаты тайного голосования судей, передают "Українськi Новини".

Отмечается, что Танасевич получила 23 голоса из минимально необходимых 20. Ее конкурент - судья Жмеринского суда Винницкой области Ольга Саландяк - получила 10 голосов.

Таким образом, она будет главой Антикоррупционного суда три года.

Танасевич окончила Харьковскую юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Она работает судьей с 2012 года. Ее родная сестра работала в Хозяйственном суде Харьковской области. Во время конкурса Танасевич набрала наибольшее количество баллов и показала лучший результат среди претендентов.

Напомним, 7 мая 2019 года состоялось первое собрание судей Антикоррупционного суда, на котором с двух попыток не смогли избрать председателя.

11 апреля президент Петр Порошенко назначил 38 из 39 судей Антикоррупционного суда. Он также анонсировал начало работы ВАКС до конца года.

Эффективная антикоррупционная политика - одно из главных требований Запада к Украине, от выполнения которого зависит предоставление стране финансовой помощи. Порошенко неоднократно называл борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики.