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На пост главы апелляционной палаты Антикорсуда продвигают судью из Днепра (обновлено)

Выборы запланированы на завтра.

На пост главы апелляционной палаты Антикорсуда продвигают судью из Днепра (обновлено)
Фото: Facenews.ua

Судей апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда уговаривают голосовать за Валерию Черную как главу палаты. Об этом сообщил источник LB.ua.

В частности, на выборах главы апелляционной палаты, которые запланированы на завтра, 24 мая, выдвигал свою кандидатуру Олег Павлишин, который до назначения в апелляционную палату ВАКС работал судьей Апелляционного суда Львовской области.

По словам источника LB.ua, Павлишина якобы заставили снять свою кандидатуру в пользу Валерии Черной, которая работала судей Днепропетровского админсуда. "Павлишину якобы угрожают дисциплинарным производством, открытым против него в Высшем совете правосудия", - сказал LB.ua собеседник.

По словам источника, подобные действия "согласованы" с представителями новой Администрации президента и проводятся членами Совета судей, членом которого является Валерия Черная.

Обновлено 18:55. В комментарии LB.ua глава Совета Судей Олег Ткачук опроверг любые разговоры с судьями апелляционной палаты ВАКС по поводу избрания главы палаты. По его словам, он несколько раз проводил встречи с судьями по поводу начала работы суда, материально-технического обеспечения и т.д.

Напомним, главой Высшего антикоррупционного суда избрана бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич. Ее заместителем стал адвокат Евгений Крук.

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