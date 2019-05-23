Минюст запросил у АП информацию о люстрационной проверке Богдана

Министерство юстиции запросило у Администрации президента информацию о люстрационной проверке главы АП Андрея Богдана и его заместителей Сергея Трофимова, Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапки и Вадима Пристайко.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

По его словам, Администрация президента отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, - а в случае Богдана такой запрет есть, - должна уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.

После этого Минюст внесет это лицо в люстрационный реестр.

В случае невыполнения требований закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд, и Минюст не исключает такого варианта.

Напомним, Андрей Богдан занимал должность уполномоченного Кабинета министров по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 года по март 2014 года. Во второй раз Богдана уволил уже премьер Яценюк.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Богдана на должность главы Администрации президента, несмотря на требование закона "Об очищении власти".