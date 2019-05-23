Зеленскому необходимо пересмотреть свое окружение, - Глузман

Президенту Владимиру Зеленскому необходимо пригласить в свое окружение юристов, специализирующихся на конституционном праве и управлении государством. Такое мнение во время круглого стола в Институте Горшенина высказал Семен Глузман, правозащитник и общественный деятель.

"Когда нам пишут, и мы на это покупаемся, что в окружении Зеленского есть прекрасные юристы, которые, как он сам, закончили юридический факультет университета, - это на самом деле полуаргумент. Это так же, как в медицине - есть разные специалисты. Есть стоматологи, а есть гинекологи, и они не меняются местами, каждый занимается своей работой, которую умеет делать", - высказался Глузман.

По его мнению, Зеленскому необходимо пересмотреть свое окружение.

"Окружение Зеленского, вероятно, хорошие люди, я никого из них не знаю, в нем есть и бизнесмены, и юристы, - это прекрасно. Это дает уверенность президенту, что они его не подведут. Но действительно очень важно, чтобы рядом с ним или на какой-то дистанции находились люди, которые знают совсем другую дисциплину права - важнейшую для нас сегодня. Вряд ли даже самый лучший адвокат может помочь новому президенту в управлении государством ", - считает Глузман.

Напомним, юрист Михаил Лев ранее заявил, что первые указы президента вызывают много контраверсийных вопросов. А юрист Виктор Мусияка - что у главы государства и его команды есть проблемы с пониманием конституционного права.