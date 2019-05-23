Закрытые нельзя открытые

Фото: пресс-служба президента

Понимаю, что дикое предложение о закрытых списках — с их полным произволом партийных боссов вместо воли народа в выборе конкретных кандидатов, что ещё хуже пресловутой мажоритарки, при которой всё же выбирает народ,— Президент предложил не потому, что этого сам хотел, а потому, что руководители фракций, видимо, пообещали пойти на такой компромисс, который, впрочем, ещё хуже исходной ситуации, и Зе на это повёлся, поверив тем, кому верить нельзя, а в результате оказался в роли не очень удачливого сторонника закрытых списков, в которых ничего хорошего не было и нет, Рада же, напротив, получила возможность показать себя большой любительницей именно открытых списков, то есть типа гораздо прогрессивнее, вдобавок объявить это во всеуслышание, а не кулуарно.

Ещё раз обозначу в этой связи свою личную позицию: закрытые списки вместо мажоритарки это замена шила даже не на мыло, а на то, что хуже и шила, и мыла.

Ну а когда эти закрытые списки ещё и сочетают с предложением ввести так называемый императивный мандат — с исключением из депутатов любого ослушника, проголосовавшего не так, как требовала партия, которая его провела, то это прямо вытекает из той же закрытой логики всесилия партийного начальства, но для чего тогда вообще нужны обычные депутаты? Коль всё решают их партийные хозяева, хватит в таком — закрытом — случае и просто лидеров фракций: они собираются впятером или вшестером в Раде в качестве единственных её членов и сами раскладывают полученные на выборах проценты — и зачем тогда нужны все остальные?