Петиция "За отставку Зеленского" на сайте президента набрала более 9 тыс. голосов в первые сутки
Петиция "За отставку Зеленского" на сайте президента набрала более 9 тыс. голосов в первые сутки
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
ГлавнаяБлогиБлог Александра Кирша

Закрытые нельзя открытые

С волками жить — по-волчьи выть. Вступив с Радой в жёсткое, но честное противостояние, новый Президент вправе был ожидать встречной жёсткости, но никак не встречной честности.

Фото: пресс-служба президента

Понимаю, что дикое предложение о закрытых списках — с их полным произволом партийных боссов вместо воли народа в выборе конкретных кандидатов, что ещё хуже пресловутой мажоритарки, при которой всё же выбирает народ,— Президент предложил не потому, что этого сам хотел, а потому, что руководители фракций, видимо, пообещали пойти на такой компромисс, который, впрочем, ещё хуже исходной ситуации, и Зе на это повёлся, поверив тем, кому верить нельзя, а в результате оказался в роли не очень удачливого сторонника закрытых списков, в которых ничего хорошего не было и нет, Рада же, напротив, получила возможность показать себя большой любительницей именно открытых списков, то есть типа гораздо прогрессивнее, вдобавок объявить это во всеуслышание, а не кулуарно.

Ещё раз обозначу в этой связи свою личную позицию: закрытые списки вместо мажоритарки это замена шила даже не на мыло, а на то, что хуже и шила, и мыла.

Ну а когда эти закрытые списки ещё и сочетают с предложением ввести так называемый императивный мандат — с исключением из депутатов любого ослушника, проголосовавшего не так, как требовала партия, которая его провела, то это прямо вытекает из той же закрытой логики всесилия партийного начальства, но для чего тогда вообще нужны обычные депутаты? Коль всё решают их партийные хозяева, хватит в таком — закрытом — случае и просто лидеров фракций: они собираются впятером или вшестером в Раде в качестве единственных её членов и сами раскладывают полученные на выборах проценты — и зачем тогда нужны все остальные?

Александр Кирш Александр Кирш , Экономист, народный депутат Украины
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:

Другие записи блога:

Читайте также