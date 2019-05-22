Бедность и неравенство в России

Может быть, я не прав, но попробую сформулировать: в том некотором чувстве превосходства, с высоты которого россияне склонны смотреть на украинцев, есть некий современный политический базис. Который заключается в том, что: украинцы находятся под гнётом олигархов, а вот «у нас, в России» есть Владимир Путин, который «контролирует ситуацию». Однако насколько всё же — в народных интересах?

Фото: EPA/UPG

На прошедшей неделе в России состоялся IX ежегодный Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ). С традиционной авторской лекцией на нём выступил председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин (напомню, что он занимает этот пост с 2003 года и уже занимал также в 1991—1993 годах). В ходе лекции, следует отметить, самой по себе небезынтересной, В. Зорькин сделал, как по мне, шокирующее заявление: в РФ «огромная доля работающего населения фактически находится за чертой бедности или около неё (доля таких работников, по разным оценкам, варьируется от 25 до 30 % от всех работающих)». То есть, иначе говоря, почти каждый третий российский трудозанятый — беден!.. Не в этом ли настоящая база тех обширных протестных настроений в России, которые явно прорываются то тут, то там? (А вовсе не в иностранном подзуживании, уточню я, если надо уточнять.)

Конечно, официальные цифры выглядят куда лучше. Сошлюсь на газету «Коммерсантъ»: текущий уровень населения, проживающего за «национальной чертой бедности» (прожиточный минимум) — 13 %. «Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны… живут так, как жить не должны», — приводит эта газета слова российского премьер-министра Дмитрия Медведева, сказанные им в Госдуме 17 апреля.

Возвращаясь к лекции В. Зорькина. Он приводит данные о том, что в руках 3 % самых богатых людей России находится 89 % всех финансовых активов, 92 % всех сумм срочных вкладов и 89 % всех наличных сбережений, а на 20 % самого бедного населения приходится 6, 4 и 3 % соответственно. Колоссальную разницу в доходах россиян он назвал дискриминацией, которая «в свою очередь способствует раскручиванию спирали ещё большего социально-экономического неравенства». «Неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности, — ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет, — такое неравенство ведёт к дискриминации», — приводят его слова РИА Новости.

Впечатляют сведения, приводимые российской газетой «Наша версия» (от 22.04.2019): «Согласно соцопросам, две трети россиян покупают в гастрономах продукты только по акциям, а примерно половина пускается в настоящее путешествие, исследуя несколько торговых точек на предмет доступной цены на конкретный товар. Каждый пятый вообще не покупает фрукты, потому что дорого. Каждый 10-й обходится, сколько может, без необходимых лекарств. А каждый третий отказывает себе в покупке обуви». Особо лично меня поразило свидетельство оттуда же, что Федеральная служба судебных приставов «налаживает сотрудничество с РПЦ. Священники вместе с судебными приставами ходят по должникам, увещевая их не нарушать заповеди „не укради“. И не только ходят — самих неплательщиков доставляют для бесед с батюшками» (стоит, возможно, заметить, что, как уточняет издание, «как правило, это касается граждан, уклоняющихся от алиментов»).

Вот ещё заслуживающая в данном контексте внимания информация из материала Аны Николачи да Коста (Би-би-си, 05.09.2018): «По подсчётам французского экономиста Тома Пикетти, автора бестселлера „Капитал в XXI веке“, по неравенству доходов Россия обогнала Европу, Америку и Китай. 10 % самых богатых россиян, по данным Пикетти, владеют более 70 % частных состояний в стране… В докладе о мировом неравенстве World Inequality Report (исследование Всемирной лаборатории неравенства в Парижской школе экономики) за 2017 год говорится, что уровень экономического неравенства в современной России сопоставим с дореволюционными показателями (имеется в виду, конечно же, революция 1917 года — Прим. М. С.)». (Я стесняюсь спросить — не это ли и есть то самое дореволюционное «счастье», о котором так упоительно грезили господа реставраторы!)

«Сразу же после получения независимости началась ещё более дикая приватизация и растаскивание имущества, государственной собственности, понижение жизненного уровня населения — сразу же после получения независимости. И причём, какие бы власти ни меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не менялось. Там происходил просто систематический грабёж населения. Грабёж граждан, грабёж украинского народа. И, конечно, люди уже устали от этого произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции», — высказывался несколько лет назад об Украине Владимир Путин. Но если заменить в этой цитате украинцев на россиян, так ли уж эти слова будут неприменимы к России?..