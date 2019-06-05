Неотвратимость глобальной экологической катастрофы

«Чтобы продолжать жить так, как мы [сейчас живём], сегодня понадобится пять планет [таких, как Земля]», — замечает в недавнем интервью газете «Le Monde» известный французский социолог и антрополог Бруно Латур. Он также отмечает, что по всему миру растёт число людей, сомневающихся в происходящем ныне глобальном антропогенном изменении климата (глобальном потеплении). Поразительно, не правда ли?

Фото: EPA/UPG Демонстрация во время Парижской конференции

Но что говорить, если в правительственной «Российской газете» (от 24.02.2019) можно прочесть, что «считается, что вопрос глобального потепления — дискуссионный, единого мнения по нему до последнего времени выработано не было». Слава Богу, эта фраза лишь предваряет комментарий научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда — по поводу того, что Всемирная метеорологическая организация назвала 2015, 2016, 2017 и 2018 годы самыми тёплыми в истории наблюдений. Вильфанд поясняет изданию: «Эти выводы говорят нам о том, что никогда ранее климат не теплел так быстро. А десять самых тёплых лет приходятся на последнее 25-летие… Собственно, вот эта статистика и говорит, что глобальное потепление — это очевидный и безусловный факт». Правда, далее издание приписывает учёному странные слова о том, что якобы «сейчас климатологи во всем мире решают не менее интересную загадку — влияет ли глобальное потепление на частоту и периодичность опасных природных явлений, таких, как засуха, длительные периоды холодной и влажной погоды, уменьшение или активизация муссонов. На количество тайфунов, смерчей и других явлений. „Статистика говорит нам о том, что количество опасных явлений разного масштаба действительно увеличивается. Связано ли это с глобальным потеплением? Однозначного ответа нет, но всё-таки большинство учёных видят такую связь“, — говорит Вильфанд».

На самом деле, нет никаких сомнений в их взаимосвязи. Процитирую подчёркиваемое в последнем, октября прошлого года, отчёте МГЭИК «Global Warming of 1.5 °C» — который уже назвали самым важным из всех докладов, публиковавшихся за всю историю этой организации, «оглушительным сигналом тревоги для мира». «Мы уже наблюдаем последствия глобального потепления на 1 °С, которые помимо прочих изменений находят выражение в более экстремальных погодных условиях, подъёме уровня моря и уменьшении объёма арктического морского льда».

Но куда далее «РГ» пошли московские «Новые известия», 1 февраля этого года опубликовавшие у себя материал из ЖЖ небезызвестного в Рунете отрицателя глобального потепления писателя-фантаста Александра Розова. Его предваряет (редакторская?) строка: «Так называемое „глобальное потепление“ всё большее количество экспертов считает такой же надуманной „проблемой“ как и уже забытые озоновые дыры, атипичная пневмония, „проблема-2000“ и т. п. Но надуманы они неспроста — ловкие люди и целые корпорации, одурачивая простаков, зарабатывают серьёзные деньги».

Честно говоря, даже не знаю, с какой стороны к этому подступиться? Ещё раз: «Научный консенсус не оставляет сомнений: глобальное изменение климата — реальность, и вызвано оно в первую очередь действиями человека и выбросами парниковых газов», — это из настоятельно рекомендуемого всем к прочтению материала Би-би-си об упомянутом выше отчёте МГЭИК. Кстати, это именно насчёт последнего прозвучало пусть неполиткорректное, но призванное взбудоражить практически каждого жителя Земли заявление представителя «Гринписа»: «Учёные хотели бы написать заглавными буквами „ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС, ИДИОТЫ“, но такое заявление необходимо подкреплять фактами и цифрами. И теперь они это сделали».

И вот ещё, если прошло мимо чьего-либо внимания. 25 февраля этого же года в опубликованном в журнале «Nature Climate Change» комментарии: академик Национальной АН США Бенджамин Сантер с коллегами показал, что уже с 2016 года степень уверенности учёных в том, что изменение климата вызвано деятельностью человека (является антропогенным), достигла так называемого «золотого стандарта» в пять сигм, т. е. имеющего 99,9999 процента вероятности неслучайного результата.

В своём спецотчёте МГЭИК резюмирует, что непоправимый ущерб для экосистемы планеты может оказаться нанесен уже к 2030-му году, а чтобы предотвратить его требуются неотложные, быстрые, масштабные и беспрецедентные преобразования всех сторон жизни мирового общества.