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Более 120 противников глобального потепления задержаны в Лондоне

Акция в центре британской столицы продолжается уже вторые сутки.

Более 120 экоактивистов задержаны в Лондоне после масштабной акции протеста Extinction Rebellion, которая проводится с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Фото: EPA/UPG

Акция в центре британской столицы продолжается уже вторые сутки, передает ВВС. Ночь на вторник многие ее участники провели в палатках, установленных на мосту Ватерлоо, на площади перед парламентом и на Оксфорд-стрит.

По данным лондонской полиции, из-за демонстраций пришлось изменить 55 автобусных маршрутов, в результате чего проблемы с транспортом коснулись почти 500 тысяч человек.

Фото: EPA/UPG

Большинству задержанных вменяется в вину нарушение общественного порядка, пять человек задержаны по подозрению в причинении ущерба штаб-квартире компании Shell.

В движении Extinction Rebellion заявили о намерении "перекрыть Лондон" до 29 апреля в ходе серии протестов.

Фото: EPA/UPG

Сотни протестующих пытались противостоять полиции разными способами: в частности, четверо активистов приковали себя к грузовику, припаркованному на мосту.

Ранее члены движения Extinction Rebellion перекрывали мосты, разливали искусственную кровь на Даунинг-стрит, пикетировали штаб-квартиру Би-би-си и раздевались в парламенте.

Активисты заявляют, что они хотят добиться снижения вредных выбросов в атмосферу к 2025 году под контролем общественности, а также требуют от правительства "говорить правду об изменении климата".

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