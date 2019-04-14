СБУ насчитала 15 тыс. человек на несостоявшихся дебатах на "Олимпийском"

Служба безопасности Украины насчитала 15 тысяч человек на встрече Петра Порошенко с украинцами, которая была запланирована как дебаты с Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в фейсбуке.

"Участие в публичном выступлении, состоявшемся на НСК «Олимпийский», приняло около 15 тысяч человек", - говорится в нем.

Отмечается, что СБУ обеспечивала антитеррористическое сопровождение мероприятий с участием Президента Петра Порошенко.

Ранее в пресс-службе МВД информировали о том, что в мероприятиях с участием Петра Порошенко на "Олимпийском" приняли участие до 5 тыс. человек.

Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил о 20 тыс. участников встречи.

Владимир Зеленский на дебаты с Порошенко 14 апреля не пришел.