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От малярии умер украинский миротворец из миссии ООН в Конго

Полковник Юрий Политько проходил службу в городе Китчанга.

В госпитале города Кампала (Уганда) скончался украинский военнослужащий из состава стабилизационной миссии Организации объединенных наций в Демократической республике Конго.

Об этом сообщили в штабе украинского контингента в ДР Конго, передают Українські Новини.

"Трагически погиб украинский офицер, который выполнял задачи в Демократической Республике Конго в качестве военного наблюдателя. Военнослужащий Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Политько проходил службу в городе Китчанга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что штабом МООНСДРК было получено письмо от Базы медицинской поддержки Миссии в городе Энтебе, в котором сообщаешься, что в результате тяжелой формы протекания малярии 11 апреля 2019 полковник  Политько Юрий Владимирович умер в госпитале 4-го уровня города Кампала (Уганда).

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 200 млн случаев малярии, 90% из которых приходится на страны Африки.

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