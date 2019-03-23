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Из-за циклона на юге Африки погибли более 600 людей, 600 тысяч остались без домов

ООН назвало стихийное бедствие в Мозамбике крупнейшей гуманитарной катастрофой.

Из-за циклона на юге Африки погибли более 600 людей, 600 тысяч остались без домов
Последствия циклона в Мозамбике
Фото: EPA/UPG

По меньшей мере 615 человек стали жертвами тропического циклона "Идай" в Мозамбике, Зимбабве и Малави, что на юге Африки. Об этом сообщило в субботу, 23 марта, Управление ООН по координации гуманитарных операций (OCHA).

По данным ООН, только в Мозамбике в результате стихийного бедствия погибли около 300 человек. Власти Мозамбика оценивают число жертв в 417 человек.

"Из-за наводнения отрезанными от внешнего мира остаются целые населённые пункты. В ООН заявили: "настал критический момент". Из-за антисанитарии и отсутствия питьевой воды зону бедствия может охватить эпидемия холеры и малярии", - передает Euronews.

Гуманитарную помощь можно доставить только по воздуху, поскольку вода затопила по 30-40 километров вокруг нескольких населенных пунктов.

Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН уже причисляет стихийное бедствие в Мозамбике к крупнейшим гуманитарным катастрофам наряду с Йеменом, Сирией и Южным Суданом. В районе бедствия проживало более 1,7 миллиона человек, по меньшей мере 600 тысяч лишились крова из-за наводнений и разрушений.

Фото: unocha.org

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Циклон "Идай" силой 4 балла по пятибалльной шкале обрушился на территорию Мозамбика в районе Бейры в ночь на 15 марта. Порывы ветра достигали 160 километров в час. В стране начались сильные наводнения из-за повышения уровня воды в реках вследствие проливных дождей.

19 марта представитель ООН сообщил, что по течению двух крупных рек из-за наводнений образовались "многокилометровые внутренние моря". По заключению ООН, в Мозамбике имеет место масштабная природная катастрофа.

Напомним, в декабре прошлого года жертвами цунами в Индонезии стали более 160 людей, ранения получили около 750.

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