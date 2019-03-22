​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву
Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
СБУ разгромила украинское продолжение российского наркосиндиката "Химпром"
СБУ разгромила украинское продолжение российского наркосиндиката "Химпром"
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Охранники Медведчука пытались задержать съемочную группу "Наших грошей" в Пуще-Водице и вызвали полицию
Охранники Медведчука пытались задержать съемочную группу "Наших грошей" в Пуще-Водице и вызвали полицию
ГлавнаяМир

​На Бали по подозрению в разбое задержали бывшего украинского миллиционера

Бывший следователь закарпатской милиции, а также двое россиян, похитили из  магазина 900 млн индонезийских рупий.

​На Бали по подозрению в разбое задержали бывшего украинского миллиционера
​На Бали задержали бывшего украинского миллиционера
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители Бали (Индонезия) задержали бывшего следователя закарпатской милиции по подозрению в разбойном вооруженном нападении на магазин.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

Отмечается, что сотрудники местной полиции задержали украинца с сообщниками - двумя гражданами России - по подозрению в совершении разбойного нападения на магазин, откуда они, угрожая оружием, похитили 900 млн индонезийских рупий.

Как оказалось, задержанный в 2015 году работал следователем полиции и обвинялся в служебной халатности. Он был уволен с должности постановлением Хустского районного суда и освобожден от уголовной ответственности после того как раскаялся в содеянном. При этом, в 2017 году сотрудники внутренней безопасности Нацполиции не позволили ему вернутся на службу.

На данный момент украинец находится в тюрьме Бали, ожидая суда. Согласно местному законодательству, за разбой ему грозит не менее 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее полиция Бали застрелила двух россиян, которые участвовали в вооруженном ограблении обменного пункта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также