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Израиль не впустил в страну уже 910 украинцев, - Госпогранслужба

Только за минувшие сутки вернулись 22 украинца.

Израиль не впустил в страну уже 910 украинцев, - Госпогранслужба
Фото: Мастер тура

С начала 2019 года Израиль не впустил в страну 910 украинцев.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

«На данный момент Израиль вернул с начала года 910 граждан Украины. Только за минувшие сутки вернулись 22 украинца», - сказал Слободян. Среди граждан Украины, кому отказали во въезде, - 65% мужчин и 35% женщин.

В свою очередь Госпогранслужба Украины с начала года не пропустила 330 граждан Израиля. «Все они не смогли подтвердить цель поездки», - объснил представитель ГПСУ.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины не исключает возможность отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе. "МИД Украины считает недопустимым, чтобы в каждом украинском туристе на границе видели нарушителя иммиграционных правил из-за неготовности или нежелания правительств бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах", - подчеркнула спикер МИДа Екатерина Зеленко.

LB.ua собрал рассказы украинцев, которые столкнулись с работой израильских правоохранителей в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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