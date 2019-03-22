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Роскомнадзор заказал разработку системы контроля за блокировкой сайтов

Сейчас доступность сайтов проверяют вручную.

Роскомнадзор заказал разработку системы контроля за блокировкой сайтов
Фото: geektimes.ru

Россия заказала разработку системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов, прокси-серверами, анонимайзерами и VPN. Условия контракта стоимостью 25 млн рублей опубликованы на сайте госзакупок, пишет "Дождь".

Система не будет новой с технической и конструкторской точки зрения, но известных аналогов у нее нет. Она должна "сократить время и трудозатраты" сотрудников, которые сейчас по заданию Роскомнадзора вручную проверяют, доступны ли заблокированные сайты.

Разработчики средств обхода блокировки сомневаются в эффективности такой системы. Официальный представитель Rocket VPN, например, отметил, что у VPN-провайдеров нет постоянных серверов: "Как они будут это всё отслеживать? Они будут мониторить всё время каждый сервер? Это так не работает".

Напомним, Роскомнадзор в России имеет право запрещать пользователям доступ к любым сайтам, которые посчитает нарушающими законодательство РФ. Провайдеры интернета и мобильной связи обязаны закрыть доступ к таким сайтам по первому требованию. VPN-сервисы и анонимайзеры должны быть подключенные к федеральной системе с информацией о запрещенных сайтах, чтобы блокировать доступ пользователей. Если сервис не подключится к системе, его заблокируют в течении 30 дней после уведомления Роскомнадзора.

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