В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг против изоляции российского интернета. Об этом пишет Дождь.

Фото: twitter.com/msvetov Митинг против изоляции Рунета в Москве, 10 марта 2019

"Митинг был согласован с мэрией Москвы. Его участники выступают против законопроекта о «суверенном интернете», «пакета Яровой» и цензуры в интернете", - говорится в сообщении.

Перед началом митинга полиция изъяла у организаторов баннеры «Против цензуры» и «За свободный интернет», а также задник сцены с лозунгом «Против изоляции рунета». Кроме того, правоохранители задержали около 15 участников акции, которые раздавали воздушные шарики, и отвезли их в ОВД.

Перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары "беспилотным летательным средством". Изъяли их и погрузили в полицейский автобус. То есть арестовали воздушные шары. Наилучшее название путинского режима, конечно, не "кровавый", а "идиотский". pic.twitter.com/lk4UmeWTj7 — Alexey Navalny (@navalny) 10 березня 2019 р.

По данным проекта «Белый счетчик», на акцию пришли почти 12 тысяч человек, в МВД сообщили о 6,5 тысячи участников.

Митинг организовала Либертарианская партия России. Акцию поддержали главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, мессенджер Telegram и его создатель Павел Дуров, а также политик Алексей Навальный.

Напомним, в феврале Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета в первом чтении. Он позволит ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.