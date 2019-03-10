Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
Чорновол получила орден "За мужество"
Чорновол получила орден "За мужество"
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
ГлавнаяМир

На митинге против изоляции Рунета в Москве задержали около 15 человек

Госдума намерена ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией.

В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг против изоляции российского интернета. Об этом пишет Дождь.

Митинг против изоляции Рунета в Москве, 10 марта 2019
Фото: twitter.com/msvetov
Митинг против изоляции Рунета в Москве, 10 марта 2019

"Митинг был согласован с мэрией Москвы. Его участники выступают против законопроекта о «суверенном интернете», «пакета Яровой» и цензуры в интернете", - говорится в сообщении.

Перед началом митинга полиция изъяла у организаторов баннеры «Против цензуры» и «За свободный интернет», а также задник сцены с лозунгом «Против изоляции рунета». Кроме того, правоохранители задержали около 15 участников акции, которые раздавали воздушные шарики, и отвезли их в ОВД.

По данным проекта «Белый счетчик», на акцию пришли почти 12 тысяч человек, в МВД сообщили о 6,5 тысячи участников.

Митинг организовала Либертарианская партия России. Акцию поддержали главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, мессенджер Telegram и его создатель Павел Дуров, а также политик Алексей Навальный.

Напомним, в феврале Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета в первом чтении. Он позволит ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также