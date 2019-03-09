Правые существенно усилят свое присутствие в Европарламенте, - соцопрос

Правопопулистская депутатская группа "Европа наций и свобод" (ЕНС) может удвоить свое присутствие в Европарламенте по итогам выборов в мае 2019 года.

Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на соцопрос, проведенный по заказу газеты Bild. Исследование, в котором приняли участие более 9 тысячи человек из шести европейских стран, провели социологические институты Insa (в Германии и Австрии), Ifop (во Франции), SWG (Италии), IBRIS (в Польше), и SigmaDos (в Испании).

В трех странах правопопулистские партии получили наибольшую поддержку респондентов. Так, за французское "Национальное объединение" (прежнее название "Национальный фронт"), возглавляемое Марин Ле Пен, готовы проголосовать на выборах в Европарламент 23% опрошенных, за итальянскую "Лигу" - 33,4%, а за польскую правящую партию "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского - 42%. Австрийская партия свободы с поддержкой 24% респондентов оказалась в своей стране на третьем месте.

Депутаты всех этих партий, кроме "Закона и справедливости", входят в состав ЕНС, которая в настоящее время занимает 37 мест в парламенте ЕС.

Увеличить число мест в Европарламенте, согласно опросу, имеют шансы также Альянс либералов и демократов за Европу (с 68 до 101) и "Европа за свободу и демократию" (с 41 до 42).

Остальные пять фракций, как выяснили социологи, напротив, теряют популярность. Так, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) может получить 174 мандата (минус 43 места), Прогрессивный альянс социалистов и демократов - 141 мандат (на 45 мест меньше, чем сейчас), "Европейские консерваторы и реформисты" и "Европейские объединенные левые" - по 51 мандату (минус 24 и одно место соответственно), фракция "зеленых" - 44 мандата (минус 8 мест).

Выборы в Европарламент пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года.