Гиркин выставил на продажу золотую медаль за Крым из-за материальных проблем

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) выставил на продажу медаль, которой его наградили за участие в оккупации Крыма.

Как сообщает "Новая газета", аукцион пройдет 13 апреля на одном из российских сайтов. Гиркин оценил свою медаль в 1 млн рублей.

Ее масса - 79 г, золото 750-й пробы.

"Да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне ["православным олигархом" Константином] Малофеевым еще весной 2014 года - до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу "залатать" имеющимися наличными средствами", - написал Гиркин во "ВКонтакте".

Напомним, Гиркин, известный под псевдонимом "Игорь Стрелков", течение нескольких месяцев был командиром боевиков в городе Славянске и возглавлял силы "народного ополчения" в Донецке, а также был "министром обороны" боевиков.

После освобождения Славянска от сепаратистов и российских боевиков, Гиркин сбежал из Украины, а позже заявил, что не вернется в "ДНР". Гиркин также первым сообщил о том, что боевики сбили пассажирский самолет Майлайзиских авиалиний над Донбассом, считая его украинским военным самолетом.

После побега Гиркин сообщил российским СМИ, что проект "Новороссия" полностью закрыт, а главари донецких и луганских террористов также готовы бежать в Россию.

21 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины открыла в отношении него уголовное производство по подозрению в создании террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 294), совершении теракта (ч. 1 ст. 258).