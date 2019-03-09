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Нью-йоркский небоскреб Chrysler Building продадут за $150 млн

Его считают одним из наиболее известных зданий в мире.

Нью-йоркский небоскреб Chrysler Building продадут за $150 млн
Chrysler Building (справа)
Фото: EPA\UPG

Владельцы одного из наиболее известных в Нью-Йорке небоскребов Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн. Эта сумма значительно меньше той, в которую здание оценивали ранее, сообщила в пятницу, 8 марта, газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, купить 77-этажное здание в районе Манхэттена по итогам продолжавшихся несколько недель консультаций согласились компания RFR Holding (владелец многих других небоскребов в мегаполисе) и ее иностранный партнер.

В настоящее время 90%-ная доля в Chrysler Building принадлежит государственному инвестиционному фонду Абу-Даби. Она была куплена в 2008 году за $800 млн у нью-йоркской компании Tishman Speyer. Последняя по-прежнему владеет 10%-ной долей.

Издание отмечает, что, хотя Chrysler Building считается одним из наиболее известных зданий в мире, с деловой точки зрения покупать его не во всех отношениях выгодно. Владельцам не принадлежит участок территории, на котором находится небоскреб.

В связи с этим они вынуждены платить ренту, объемы которой постоянно возрастают. В 2018 году стоимость достигла $32 млн в год, еще через 10 лет она возрастет до $41 млн.

В публикации также констатируется, что в настоящее время далеко не все помещения в небоскребе сданы в аренду. Согласно приведенным оценкам, для привлечения новых съемщиков могут потребоваться капиталовложения в размере около 200 млн долларов.

Строительство небоскреба Chrysler Building было завершено в 1930 году. В течение примерно года после этого он считался самым высоким зданием в мире. Его высота с учетом шпиля составляет почти 320 м.

Напомним, в Японии намерены построить самый высокий в мире деревянный небоскреб к 2041 году.

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