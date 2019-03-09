Председатель Европарламента допустил отсрочку "Брексит" до июля

Сроки выхода Великобритании из состава ЕС ("Брексит") могут быть перенесены "не более чем на несколько недель". Об этом председатель Европарламента Антонио Таяни заявил изданиям немецкой медиагруппы Funke в субботу, 9 марта, передает DW.
По его словам, крайний срок для "Брексит" - начало июля.
При этом британцы "в любом случае должны назвать нам причину переноса", подчеркнул Таяни.
Председатель Европарламента особо выделил необходимость "избежать величайшей ошибки" - хаотичного "Брексита" без заключения соглашения с Брюсселем. Подобная ситуация стала бы неблагоприятной для ЕС и "катастрофой для британской экономики", отметил он.
В то же время Таяни исключил возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
Напомним, выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брекситу" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение. Однако нижняя палата британского парламента 15 января отклонила разработанное соглашение.