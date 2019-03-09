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Председатель Европарламента допустил отсрочку "Брексит" до июля

По его мнению, "Брексит" без соглашения с Брюсселем станет "катастрофой для британской экономики".

Председатель Европарламента допустил отсрочку "Брексит" до июля
Таяни допустил отсрочку "Брексит" до июля
Фото: EPA/UPG

Сроки выхода Великобритании из состава ЕС ("Брексит") могут быть перенесены "не более чем на несколько недель". Об этом председатель Европарламента Антонио Таяни заявил изданиям немецкой медиагруппы Funke в субботу, 9 марта, передает DW.

По его словам, крайний срок для "Брексит" - начало июля.

При этом британцы "в любом случае должны назвать нам причину переноса", подчеркнул Таяни.

Председатель Европарламента особо выделил необходимость "избежать величайшей ошибки" - хаотичного "Брексита" без заключения соглашения с Брюсселем. Подобная ситуация стала бы неблагоприятной для ЕС и "катастрофой для британской экономики", отметил он.

В то же время Таяни исключил возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Напомним, выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брекситу" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение. Однако нижняя палата британского парламента 15 января отклонила разработанное соглашение.

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