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Шотландия и Уэльс проголосовали против принятого соглашения по "Брексит"

Голосование имеет декларативный характер, окончательное решение остается за Вестминстером.

Шотландия и Уэльс проголосовали против принятого соглашения по "Брексит"
Фото: EPA/UPG

Парламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против согласованного с Евросоюзом соглашения по "Брексит". Об этом сообщает Reuters.

Парламент Шотландии не поддержал документ, так как депутаты считают, что сделка нанесет серьезный и долговременный ущерб уровню жизни, негативно скажется на уровне жизни и государственных службах.

Решение парламентов еще усилит внутренние трения в Великобритании по поводу выхода из Европейского союза, официальной датой которого должно стать 29 марта.

Голосования парламентов Шотландии и Уэльса не будут иметь никакой обязывающей силы - окончательное решение по соглашению может принять только общий британский парламент. Голосование должно пройти до 12 марта.

В случае, если депутаты не поддержат предложенное правительством соглашение о "Брексит", на следующий день (13 марта) Палата общин сможет проводить голосование по поводу поддержки парламентом варианта без соглашения или о переносе окончательной даты.

Напомним, выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брекситу" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение. Однако нижняя палата британского парламента 15 января отклонила разработанное соглашение.

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