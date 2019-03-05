Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время

2021 год может быть последним годом с сезонной сменой времени в ЕС.

Комитет по транспорту и туризму Европейского парламента одобрил проект об отмене перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

За такое решение проголосовали 23 депутата, 11 - против. Теперь за это решение должны проголосовать Европарламент и страны-члены ЕС.

Согласно проекту, 2021 год может быть последним годом с сезонной сменой времени в ЕС.

Транспортный комитет предлагает, чтобы последнее изменение времени на часах в ЕС провели в последнее воскресенье марта 2021 года для тех стран, которые желают остаться в режиме "летнего времени". Страны, которые предпочитают сохранять свое стандартное время, также известное как "зимнее", могут в последний раз перевести стрелки часов в последнее воскресенье октября 2021 года.

В сфере транспорта еще остаются несколько неурегулированных вопросов относительно перевода часов. Следующая встреча по этому поводу запланирована на июнь.

Напомним, в прошлом году в ЕС предложили отменить переход на сезонное время. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер инициировал дебаты в парламенте после того, как большинство опрошенных граждан ЕС заявили, что перевод часов нужно отменить.

Решение Евросоюза может привести к тому, что перевод времени отменят и в Украине.