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Макрон призвал Евросоюз пересмотреть Шенгенскую зону

Президент Франции считает, что странам Шенгена необходимо усилить пограничный контроль и "выполнять обязанности солидарности".

Макрон призвал Евросоюз пересмотреть Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости пересмотреть и модифицировать Шенгенскую зону.

Об этом сообщила пресс-служба президента Франции.

"Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства ответственности", - заявил Макрон.

Президент Франции считает, что странам Шенгенской зоны необходимо усилить пограничный контроль и "выполнять обязанности солидарности".

Также, подчеркнул Макрон, страны Шенгена должны прийти к единому стандарту по правилам предоставления убежища для беженцев.

Напомним, в прошлом году Макрон предложил погинуть Шенген странам ЕС, котоорые не помогают с миграционным кризисом.Ранее Европейский совет принял предложение Еврокомиссии разместить до 2020 года 10 тыс. пограничников на внешних границах ЕС. По словам председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, необходимо также договариваться со странами Северной Африки в вопросе создания центров по приему мигрантов, чтобы избегать любого возвращения к неоколониальному поведению.

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