Гуайдо вернулся в Венесуэлу, несмотря на угрозу ареста

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в понедельник, 4 марта, вернулся на родину. Прибыв в аэропорт Майкетия, расположенный в 40 километрах от столицы страны, Каракаса, Гуайдо заявил, что продолжит кампанию, направленную против режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро, передает Немецкая волна.

Чуть позже на своей странице в микроблоге Twitter он сообщил, что успешно прошел паспортный контроль.

За прошедшие полторы недели Хуан Гуайдо посетил Аргентину, Бразилию, Парагвай и другие страны Южной Америки. При этом он неоднократно выступал перед публикой, требуя открыть границы Венесуэлы для поставок гуманитарной помощи и призывая венесуэльских военных перейти на сторону оппозиции.

Ранее Николас Мадуро заявил, что Гуайдо будет задержан, если попытается въехать в страну. "Гуайдо не может просто так уезжать и приезжать. Органы правосудия запретили ему покидать страну", - подчеркнул Мадуро в интервью американскому телеканалу ABC.

Вице-президент США Майк Пенс, комментируя ситуацию, заявил, что безопасное возвращение Гуайдо в Венесуэлу исключительно важно для США. "Любое проявление насилия, угрозы или попытки запугивания недопустимы и будут встречены быстрой реакцией. Мир наблюдает: временному президенту Гуайдо должны дать возможность безопасно возвратиться в Венесуэлу", - написал он в твиттере.

В знак солидарности с Гуайдо на улицы Каракаса и ряда других городов Венесуэлы 4 марта вышли тысячи его сторонников.

Председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. На данный момент его признали таковым более 50 государств в мире, включая Германию, США и ряд стран Латинской Америки.

Россия, Беларусь, Китай, КНДР выступили в поддержку Мадуро.