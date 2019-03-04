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До и после отравления Скрипалей у российского посольства была "необычная активность", - СМИ

Сотрудники британской разведки отметили беспрецедентно частые приезды и отъезды в марте 2018 года.

До и после отравления Скрипалей у российского посольства была "необычная активность", - СМИ
Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.
Фото: mk.ru

Секретные службы Великобритании зафиксировали "необычную активность" у российского посольства в Лондоне за несколько дней до и после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Сотрудники MI5, MI6 и центра правительственной связи заметили "частые приезды и отъезды" из посольства, которые источник назвал "беспрецедентными". Спецслужбы расследуют возросшую активность у посольства России в эти дни, добавил собеседник газеты.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта 2018 года в Солсбери. Великобритания утверждает, что к отравлению причастны два сотрудника ГРУ, въехавшие в страну по паспортам Руслана Боширова и Александра Петрова. Согласно расследованию The Insider и Bellingcat, их зовут Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Осенью прошлого года появилось имя третьего подозреваемого - Сергея Федотова. В феврале в расследовании Belingcat утверждалось, что третьего подозреваемого в преступлении зовут Денис Сергеев, он — высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии.

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