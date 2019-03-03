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82-летний президент Алжира пошел на пятый срок

Бутефлика возглавляет Алжир с 1999 года.

82-летний президент Алжира пошел на пятый срок
Фото: EPA/UPG

82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал документы для регистрации на очередных выборах, которые состоятся в апреле, пишет Reuters со ссылкой на алжирский телеканал Ennahar TV.

Бутефлика, который возглавляет Алжир с 1999 года, сделал эти вопреки массовым протестам, в ходе которых тысячи человек призвали его покинуть должность. Протестные выступления стали самыми крупными со времен "арабской весны" 2011 года. Они последовали за решением правящей партии "Фронт национального освобождения" вновь выдвинуть Бутефлику в президенты.

В 2013 году на Бутефлику было совершено покушение, после которого он передвигается только в инвалидном кресле, с трудом говорит и редко появляется на публике.

Оппоненты Бутефлики считают, что он больше не в состоянии управлять государством.

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