Около 40 автомобилей столкнулись на Московской кольцевой автодороге из-за гололеда утром 3 марта, сообщает "Интерфакс".

"Авария произошла в районе 59-го километра МКАД. Столкнулись 16 автомобилей, в нескольких сотнях метров — еще 19. В результате пострадал один человек, были перекрыты несколько полос", - говорится в сообщении.

В районе 60-го километра МКАД произошло несколько мелких ДТП с участием двух-трех автомобилей в каждом. В результате случившегося пострадал еще один человек.

Накануне в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют выпадение 3 марта до трех сантиметров снега.

Ранее ДТП с участием 5 автомобилей парализовало движение на бульваре Дружбы народов в Киеве.