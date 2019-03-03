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Из-за гололеда в Москве произошло ДТП с участием около 40 автомобилей

Пострадали два человека.

Около 40 автомобилей столкнулись на Московской кольцевой автодороге из-за гололеда утром 3 марта, сообщает "Интерфакс".

"Авария произошла в районе 59-го километра МКАД. Столкнулись 16 автомобилей, в нескольких сотнях метров — еще 19. В результате пострадал один человек, были перекрыты несколько полос", - говорится в сообщении.

В районе 60-го километра МКАД произошло несколько мелких ДТП с участием двух-трех автомобилей в каждом. В результате случившегося пострадал еще один человек.

Накануне в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют выпадение 3 марта до трех сантиметров снега.

Ранее ДТП с участием 5 автомобилей парализовало движение на бульваре Дружбы народов в Киеве.

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