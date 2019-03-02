В Сирии проходит штурм последнего пристанища исламистов

Поддерживаемые США силы в Сирии, борющиеся против группировки "Исламское государство" на востоке страны, дошли до последнего района, контролируемого боевиками-экстремистами.

Возглавляемые курдами "Демократические силы Сирии" заявили 2 марта, что они продвигаются двумя фронтами в поселке Багуз, в провинции Дейр эз-Зор, передает Радіо Свобода.

Командование сил сообщило агентству Associated Press, что "активные сухопутные силы" продвигаются на территориях, контролируемых исламистами, где те прибегают к снайперским обстрелам и подрывам мин.

2 марта в районе боевых действий около полудня были замечены два вертолета возглавляемой США коалиции. Позже раздался громкий взрыв, вероятно, воздушный удар коалиции.

"Демократические силы Сирии" 1 марта возобновили военные действия, чтобы освободить последнюю территорию, удерживаемую боевиками ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор, после эвакуации тысяч мирных жителей и заложников, оказавшихся там заблокированными.

28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что группировка "Исламское государство" потеряла "100 процентов" территории, которую контролировала в Сирии. По официальным данным, на небольшом участке территории в Багузе остались сотни боевиков, которые, как ожидается, будут бороться до конца.

Напомним, 14 января Трамп официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии. 15 февраля президент США пообещал объявить о победе над ИГИЛ в течение суток.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, в результате погибли более 400 тысяч человек. Россия, вмешавшись в этот конфликт, предоставляет поддержку президенту Сирии Башару Асаду, легитимность которого не признает ряд западных и арабских стран.

В 2014 году исламисты провозгласили "халифат" на территориях Сирии и Ираке. Впоследствии за достаточно короткий промежуток времени исламистам удалось захватить значительные территории на северо-востоке Сирии и на северо-западе Ирака.

Против ИГИЛ была создана международная антитеррористическая коалиция под руководством США. За несколько лет вооруженного противостояния сначала удалось полностью освободить от "Исламского государства" Ирак, а теперь террористы контролируют лишь одно поселение на востоке Сирии.