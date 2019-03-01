ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийском городе Дума

Химатаку 7 апреля 2018 назвали "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

Организация по запрещению химического оружия пришла к выводу, что во время атаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 использовался хлор.

Об этом сообщается на сайте ОЗХО.

Отмечается, что в ходе расследования миссия посетила места атаки, сделала сбор образцов из окружающей среды, опросила свидетелей и собрала другие данные.

Во время подготовки доклада миссия "проанализировала большой объем информации, в том числе показания свидетелей, результаты токсикологического и баллистического анализа, а также результаты анализа медико-биологических образцов и образцов из окружающей среды".

"Оценка и анализ собранной информации дают основания полагать, что имело место использование токсичного химиката в качестве оружия 7 апреля 2018 года. Этот токсичный химикат содержал хлор. Сам токсичный химикат, по всем данным, был молекулярным хлором", - говорится в докладе.

Напомним, в ночь на 7 апреля 2018 вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считался последним очагом сопротивления джихадистов в регионе. Большинство пострадавших составили мирные жители. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Глава UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

Атаку резко осудили США, Германия, Франция и Великобритания. Франция и ряд других стран в связи с этим созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке войска президента Сирии Башара Асада и обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина и иранские власти за то, что они поддерживают его режим.

14 апреля 2018 США, Великобритания и Франция нанесли несколько ударов по объектам сирийской химической программы. Среди объектов, попавших под удары, - военный аэродром в Меззе и комплексы сирийского Научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрайе под Дамаском, а также предполагаемая база хранения химического оружия в районе населенного пункта Масьяф.