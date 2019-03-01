​В Армении предъявили обвинение брату экс-президента Саргсяна

Служба национальной безопасности Армении предъявила обвинение брату бывшего президента Сержа Саргсяна.

Как сообщает "Новости-Армения", Александра Саргсяна обвиняют в крупном мошенничесте (п.1 ч.3 ст.178 Уголовного кодекса Армении).

В июле 2018 года сотрудники СНБ Армении провели обыски в квартире Александра Саргсяна и в помещениях, принадлежащих его сыну Нареку Сагрсяну. По сообщениям СНБ, в них были обнаружены деньги и наркотики, а также картины армянского художника Мартироса Сарьяна, в похищении которых обвиняли Нарека Саргсяна. Спецслужбы также допросили Александра Саргсяна.

Решением следственного управления СНБ на имущество Александра Саргсяна 9 июля 2018 года был наложен арест.

Осенью 2018 года Никол Пашинян, на тот момент и.о. премьер-министра Армении, заявил, что Александр Саргсян, согласился вернуть в государственный бюджет Армении 30 млн долларов. Пашинян заявил, что "это те деньги, которые Александр Саргсян ранее собирал с бизнеса, за что и получил прозвище "Сашик 50%".