Министр сельского хозяйства Британии подал в отставку из-за возможной отстрочки Brexit

Джордж Юстэс хочет быть свободным в участии в критических дебатах в парламенте.

Министр сельского хозяйства Великобритании Джордж Юстэс подал в отставку из-за возможной отсрочки даты выхода страны из Европейского Союза.

Об этом сообщает SkyNews.

"Министр сельского хозяйства Великобритании подал в отставку в связи с возможным переносом даты Brexit. Свое решение Юстэс объяснил тем, что хочет быть свободным в своем участии в критических дебатах, которые будут иметь место в ближайшие недели в парламенте", - говорится в сообщении.

Экс-министр подчеркнул, что опасается, что "в итоге Брюссель будет диктовать условия любого переноса Brexit". По мнению Юстэса, это было бы "окончательном унижением" для Соединенного Королевства.

Как сообщалось, в ноябре ушел в отставку министр по выходу Великобритании из Европейского Союза Доминик Рааб. Предшественник Рааба на посту министра Дэвид Дэвис ушел в отставку в июле из-за несогласия со стратегией "мягкого брексита", избранной премьером Терезой Мэй.

Ранее парламент Великобритании согласился проголосовать по "Брекситу" 12 марта. Если голосование провалится, уже 13 марта нижняя палата сможет проголосовать за отсрочку или выход без соглашения.

Напомним, выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брекситу" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение. Однако нижняя палата британского парламента 15 января отклонила разработанное соглашение.